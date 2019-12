"Большое разочарование": "Вест Хэм" Ярмоленко выгнал главного тренера

Мануэль Пеллегрини был уволен с поста главного тренера английского "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко.

После поражения в 20-м туре чемпионата Англии в Премьер-лиге от "Лестера" (1:2) руководство "молотобойцев" приняло решение расторгнуть контракт с 66-летним чилийцем. Команда упала на 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

"Большое разочарование, что мы вынуждены принять такое решение. Однако, очевидно, что клубу требовались изменения, чтобы вернуться в правильное русло, учитывая наши амбиции в сезоне. Почувствовали, что нужно действовать сейчас, чтобы дать новому менеджеру необходимое время для достижения целей", – говорится в заявлении клуба.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.