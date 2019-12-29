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29 декабря • обновлено в 11:58
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"Большое разочарование": "Вест Хэм" Ярмоленко выгнал главного тренера

"Большое разочарование": "Вест Хэм" Ярмоленко выгнал главного тренера
Команда сделала официальное заявление
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Мануэль Пеллегрини был уволен с поста главного тренера английского "Вест Хэма", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко.

После поражения в 20-м туре чемпионата Англии в Премьер-лиге от "Лестера" (1:2) руководство "молотобойцев" приняло решение расторгнуть контракт с 66-летним чилийцем. Команда упала на 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

"Большое разочарование, что мы вынуждены принять такое решение. Однако, очевидно, что клубу требовались изменения, чтобы вернуться в правильное русло, учитывая наши амбиции в сезоне. Почувствовали, что нужно действовать сейчас, чтобы дать новому менеджеру необходимое время для достижения целей", – говорится в заявлении клуба.

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"Вест Хэм" выгоняет Ярмоленко

Отметим, что для футболиста сборной Украины такая ситуация не нова. Во время выступления за дортмундскую "Боруссию" Ярмоленко пережил смену главного тренера, после чего команда выставила украинца на трансфер.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
Англия
Тег
ФК Вест Хэм
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