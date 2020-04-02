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2 апреля • обновлено в 16:00
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Без Роналду и Месси: названа десятка лучших игроков топ-чемпионатов

1.1т
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Футбольная обсерватория CIES опубликовала список десяти лучших футболистов пяти сильнейших чемпионатов Европы. Лионель Месси и Криштиану Роналду оказались вне топ-10.

На официальном сайте организации написано, что при составлении рейтинга лучших игроков английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1 учитывались показатели эффективности футболистов как на индивидуальном, так и на командном уровнях.

Лионель Месси

Лионель Месси

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Джордан Хендерсон ("Ливерпуль") – 93,0;

2. Преснель Кимпембе ("ПСЖ") – 91,1;

3. Тьяго Алькантара ("Бавария") – 91,1;

4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Д) – 90,7;

5. Джером Боатенг ("Бавария") – 90,3;

6. Марко Верратти ("ПСЖ") – 90,3;

7. Мусса Диаби ("Байер") – 90,3;

8. Йосип Иличич ("Аталанта") – 90,1;

9. Лукаш Пишчек ("Боруссия" Д) – 90.0;

10. Анхель ди Мария ("ПСЖ") – 89,9.

Стоит отметить, что Роналду занял 27-е место в рейтинге, набрав 86,9 балла, а Месси оказался на 56-й позиции – 83,4. Полный список игроков доступен по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание France Football опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов мира.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Криштиану Роналду Лионель Месси
Теги
Боруссия Дортмунд ФК Аталанта Байер-04 ФК Ливерпуль ФК Бавария ФК Барселона ПСЖ
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