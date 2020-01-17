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17 января • обновлено в 14:42
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"15 человек": известного футболиста жестко затроллили за необычную покупку

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Бельгийский нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку опубликовал фотографию своей спальни в Instagram, удивив подписчиков огромными размерами новой кровати.

"Новая квартира, новая кровать", – написал форвард на своей странице в социальной сети.

Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Manchester Evening News

Пользователи тут же принялись подшучивать над бельгийцем в комментариях, но больше всех отличился одноклубник Лукаку Андреа Раноккия, который спросил "Это на 15 человек?". Сообщение футболиста набрало уже почти 18 тысяч лайков.

"15 человек": известного футболиста жестко затроллили за необычную покупку

Бельгийский форвард "Интера" проводит прекрасный сезон в составе миланского клуба, сумев забить 18 голов и отдать 2 результативные передачи за 25 матчей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, злейший враг команды Лукаку "Милан" подписал контракт со шведской суперзвездой Златаном Ибрагимовичем.

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Тема
Чемпионат Италии
Персона
Ромелу Лукаку
Место
Италия Милан
Тег
ФК Интер
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