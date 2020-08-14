Знаменитая фитнес-модель выложила себя в сеть полностью голой

Знаменитая фитнес-модель Люсия Яворчекова отправилась на отдых в Грецию, но не забыла порадовать своих многочисленных поклонников горячим снимком.

Спортсменка залезла в бассейн полностью обнаженной и призналась, что не может насмотреться на закат солнца.

Люсия Яворчекова разделась и насладилась закатом солнца Instagram Люсии Яворчековой

Это фото вызвало бурную реакцию у 1,6 млн подписчиков Яворчековой в Instagram, которые отметили, что тоже не могут оторваться от невероятного вида, который открылся у них перед глазами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Люсия снялась топлес вместе со своей подругой.

Кроме того, девушка прогулялась по дому полностью обнаженной, запечатлев свое "путешествие" на фото.