Жена Криштиану Роналду похвасталась большой грудью

Супруга звездного нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес впечатлила своих подписчиков соблазнительным снимком.

26-летняя уроженка Буэнос-Айреса похвасталась весенней фотографией, где акцент сделан на внушительном бюсте испанки.

Джорджина Родригес @georginagio

Как сообщал OBOZREVATEL, Родригес столкнулась с критикой после того, как нарушила карантин и отправилась за покупками.

По мнению фанатов, Джорджина подвергает риску здоровье португальского футболиста.

Ранее Джорджина порадовала своих поклонников новым видео в Instagram. Девушка искупалась в бассейне и похвасталась новым купальником.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности.

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