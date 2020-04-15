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16 апреля • обновлено в 00:26
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Жена Криштиану Роналду похвасталась большой грудью

1.3т
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Супруга звездного нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес впечатлила своих подписчиков соблазнительным снимком.

26-летняя уроженка Буэнос-Айреса похвасталась весенней фотографией, где акцент сделан на внушительном бюсте испанки.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

@georginagio

Как сообщал OBOZREVATEL, Родригес столкнулась с критикой после того, как нарушила карантин и отправилась за покупками.

По мнению фанатов, Джорджина подвергает риску здоровье португальского футболиста.

Ранее Джорджина порадовала своих поклонников новым видео в Instagram. Девушка искупалась в бассейне и похвасталась новым купальником.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Джорджина Родригес
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Невашедело Кира
Невашедело Кира
Да ее сиськи отрежут бешеные фанатки или фанаты если она заразит Рональдо,не спасёт ее ни охрана ни стены. фанатики самые безумные товарищи, вопрос кислоты в лицо от них - это вопрос времени.
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