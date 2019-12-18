Жена футболиста сборной Украины похвасталась идеальным телом в бикини

Футболист молодежной сборной Украины Валерий Лучкевич вместе с женой проводит отпуск на Мальдивах.

Накануне 24-летняя Аня Опальник похвасталась на своей странице в Instargram роскошными фото с отдыха.

На фотографиях девушка демонстрирует свое идеальное тело на белоснежных пляжах тропического острова в Индийском океане.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться жаркими кадрами красотки.

Аня Опальник Instagram Ани Опальник

Аня Опальник Instagram Ани Опальник

Аня Опальник Instagram Ани Опальник

Аня Опальник Instagram Ани Опальник

Аня Опальник Instagram Ани Опальник

Аня Опальник Instagram Ани Опальник

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аня похвасталась в Instargram соблазнительным снимком из ванны в отеле.

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