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18 декабря • обновлено в 22:06
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Жена футболиста сборной Украины похвасталась идеальным телом в бикини

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Футболист молодежной сборной Украины Валерий Лучкевич вместе с женой проводит отпуск на Мальдивах.

Накануне 24-летняя Аня Опальник похвасталась на своей странице в Instargram роскошными фото с отдыха.

На фотографиях девушка демонстрирует свое идеальное тело на белоснежных пляжах тропического острова в Индийском океане.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться жаркими кадрами красотки.

Аня Опальник

Аня Опальник

Instagram Ани Опальник

Аня Опальник

Аня Опальник

Instagram Ани Опальник

Аня Опальник

Аня Опальник

Instagram Ани Опальник

Аня Опальник

Аня Опальник

Instagram Ани Опальник

Аня Опальник

Аня Опальник

Instagram Ани Опальник

Аня Опальник

Аня Опальник

Instagram Ани Опальник

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Жена экс-футболиста "Динамо" опубликовала голое фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аня похвасталась в Instargram соблазнительным снимком из ванны в отеле.

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Автор
Максим Богданов
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну у нее хоть пока все свое... а не как у некоторых жен уже не игроков сборной)
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