Жена экс-капитана "Динамо" показала оригинальный стриптиз

Ирина Морозюк, супруга бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, продемонстрировала незаурядную футбольную технику.

На своей странице в Instagram Ирина, известная своим эпатажным поведением, исполнила трюк с мячом, параллельно порадовав поклонников стриптизом. "Раздевайтесь… И идите спать", - подписала Ирина видео.

Жена украинского футболиста Морозюка разделась, исполнив необычный трюк с мячом - 1 pic.twitter.com/LXlGAR0Yh3 — Александр (@optaluna) 18. august 2019

Жена украинского футболиста Морозюка разделась, исполнив необычный трюк с мячом - 2 pic.twitter.com/Y9d7yf6RAG — Александр (@optaluna) 18. august 2019

Жена украинского футболиста Морозюка разделась, исполнив необычный трюк с мячом - 3 pic.twitter.com/DFHZN8bPV9 — Александр (@optaluna) 18. august 2019

Жена украинского футболиста Морозюка разделась, исполнив необычный трюк с мячом - 4 pic.twitter.com/DOo3M4Y4mA — Александр (@optaluna) 18. august 2019

Напомним, ранее Ирина Морозюк поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне.

Николай Морозюк с января 2019 года выступает за турецкий "Ризеспор", перейдя из "Динамо" на правах аренды. В июле он подписал полноценный контракт с клубом.

Как сообщал OBOZREVATEL, известную спортсменку сфотографировали на тренировке голой.

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