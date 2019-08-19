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Жена экс-капитана "Динамо" показала оригинальный стриптиз

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Ирина Морозюк, супруга бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, продемонстрировала незаурядную футбольную технику.

На своей странице в Instagram Ирина, известная своим эпатажным поведением, исполнила трюк с мячом, параллельно порадовав поклонников стриптизом. "Раздевайтесь… И идите спать", - подписала Ирина видео.

Напомним, ранее Ирина Морозюк поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне.

Николай Морозюк с января 2019 года выступает за турецкий "Ризеспор", перейдя из "Динамо" на правах аренды. В июле он подписал полноценный контракт с клубом.

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Как сообщал OBOZREVATEL, известную спортсменку сфотографировали на тренировке голой.

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Персона
Ирина Морозюк
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