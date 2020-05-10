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10 мая • обновлено в 12:55
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Украинская чемпионка Европы покорила Instagram своей внешностью

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Чемпионка Европы-2012 по прыжкам в воду с 1-метрового трамплина Диана Шелестюк является не только результативной спортсменкой сборной Украины, но и очень красивой девушкой.

23-летняя уроженка Николаева собирает восторженные комментарии своих подписчиков, демонстрируя в Instagram эффектную внешность.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Диана Шелестюк

Диана Шелестюк

@dianashelestiuk

Как сообщал о, популярная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура решила развлечься на карантине, сфотографировавшись топлес.

28-летняя киевлянка порадовала своих подписчиков в instagram, лишь слегка прикрывшись руками.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "водные виды спорта" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
водные виды спорта
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
обычная... таких девушек в московском метро миллионы...
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Спорт Раздевалка

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