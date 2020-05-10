Украинская чемпионка Европы покорила Instagram своей внешностью

Чемпионка Европы-2012 по прыжкам в воду с 1-метрового трамплина Диана Шелестюк является не только результативной спортсменкой сборной Украины, но и очень красивой девушкой.

23-летняя уроженка Николаева собирает восторженные комментарии своих подписчиков, демонстрируя в Instagram эффектную внешность.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Диана Шелестюк @dianashelestiuk

Как сообщал о, популярная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура решила развлечься на карантине, сфотографировавшись топлес.

28-летняя киевлянка порадовала своих подписчиков в instagram, лишь слегка прикрывшись руками.

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