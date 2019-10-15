"Ничего себе!" Цуренко смутила Instagram горячим фото

Третья ракетка Украины Леся Цуренко вызвала бурный восторг у своих поклонников в Instagram, разместив снимки с отдыха в испанской Марбелье.

В кадре довольная и расслабленная спортсменка в откровенном купальнике нежится на берегу Средиземного моря.

Подписчики девушки не смогли устоять перед ее фотографиями, отметив роскошные формы украинки. Некоторые юзеры смогли лишь написать восторженные возгласы.

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Леся Цуренко Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Цуренко вызвала настоящий шквал комментариев в Instagram, выложив пикантный снимок.

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