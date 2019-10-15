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15 октября • обновлено в 22:59
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"Ничего себе!" Цуренко смутила Instagram горячим фото

1.2т Читать материал на украинском

Третья ракетка Украины Леся Цуренко вызвала бурный восторг у своих поклонников в Instagram, разместив снимки с отдыха в испанской Марбелье.

В кадре довольная и расслабленная спортсменка в откровенном купальнике нежится на берегу Средиземного моря.

Подписчики девушки не смогли устоять перед ее фотографиями, отметив роскошные формы украинки. Некоторые юзеры смогли лишь написать восторженные возгласы.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Цуренко вызвала настоящий шквал комментариев в Instagram, выложив пикантный снимок.

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Персона
Леся Цуренко
Место
Испания Марбелья
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