Сексуальная модель анонсировала новые "голые" акции во время матчей – опубликованы фото красотки

Американская Instagram-модель Келли Кэй, пытавшаяся выбежать на поле во время Супербоула-2020, пообещала подписчикам устроить новые акции на крупных спортивных событиях.

"Мы захватим мир. Просто знайте, что 2020-й – наш год. Нам уже не терпится показать, что мы для вас приготовили", – цитирует слова Кэй агентство The Sun.

Келли Кэй

Стоит отметить, что американка является подругой Кинси Волански, которая обрела известность благодаря тому, что выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" в 2020 году в откровенном купальнике. Обе девушки являются участницами проекта блогера и пранкера Виталия Здоровецкого под названием Vitaly Uncensored.

Предлагаем вашему вниманию несколько фотографий Кэй, которые не оставят вас равнодушными.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кинси Волански напомнила о себе неоднозначной акцией в честь погибшего в результате крушения вертолета легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!