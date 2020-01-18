Самая знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой

Венесуэльская спортсменка Мишель Левин, на страницу которой в Instagram подписано более 13.5 млн человек, порадовала фанатов откровенной фотосессией
33-летняя красотка выложила у себя в Twitter фотографии, на которых позирует абсолютно обнаженной. Поклонники спортсменки отреагировали на такой подарок огромным количеством восторженных комментариев.
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Мишель Левин
@michelle_lewin
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Левин похвасталась свежими фотографиями своего досуга. В кадре загорелая и умиротворенная венесуэлка позирует в нижнем белье.
Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!