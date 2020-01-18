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18 января • обновлено в 11:58
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Самая знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой

5.1т
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Венесуэльская спортсменка Мишель Левин, на страницу которой в Instagram подписано более 13.5 млн человек, порадовала фанатов откровенной фотосессией

33-летняя красотка выложила у себя в Twitter фотографии, на которых позирует абсолютно обнаженной. Поклонники спортсменки отреагировали на такой подарок огромным количеством восторженных комментариев.

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Мишель Левин

Мишель Левин

@michelle_lewin

Новости
Мишель Левин едва не откусили задницу на отдыхе - видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Левин похвасталась свежими фотографиями своего досуга. В кадре загорелая и умиротворенная венесуэлка позирует в нижнем белье.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Персона
Мишель Левин
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Личико класс, в моем вкусе)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Сиськи силикон а так ничего в сауну взятьне стыдно))))))))
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