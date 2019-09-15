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15 сентября • обновлено в 12:18
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"Открытая ко всему": знаменитая теннисистка не отказалась сняться в порно

4.2т Читать материал на украинском

Немецкая профессиональная теннисистка югославского происхождения Андреа Петкович неожиданно отреагировала на предложение одного из фанатов сняться в порно.

"Снимайся в порно, если с теннисом не получится!" — написал подписчик спортсменке в одной из соцсетей.

"Наверное, надо быть ко всему открытой", — ответила 32-летняя победительница шести турниров WTA в одиночном разряде в Twitter, выложив скриншот обращения болельщика.

"Открытая ко всему": знаменитая теннисистка не отказалась сняться в порно

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность немки и решить, подходит ли она для съемках во взрослых фильмах.

Андреа Петкович

Андреа Петкович

Instagram

Андреа Петкович

Андреа Петкович

Instagram

Андреа Петкович

Андреа Петкович

Instagram

Андреа Петкович

Андреа Петкович

Instagram

Андреа Петкович

Андреа Петкович

Instagram

Андреа Петкович

Андреа Петкович

Instagram

Андреа Петкович

Андреа Петкович

Instagram

Андреа Петкович

Андреа Петкович

Instagram

Андреа Петкович

Андреа Петкович

Instagram

Андреа Петкович

Андреа Петкович

Instagram

Андреа Петкович

Андреа Петкович

Instagram

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Корешков Вадим
Корешков Вадим
Ебббабельна!
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