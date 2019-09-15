"Открытая ко всему": знаменитая теннисистка не отказалась сняться в порно

Немецкая профессиональная теннисистка югославского происхождения Андреа Петкович неожиданно отреагировала на предложение одного из фанатов сняться в порно.

"Снимайся в порно, если с теннисом не получится!" — написал подписчик спортсменке в одной из соцсетей.

"Наверное, надо быть ко всему открытой", — ответила 32-летняя победительница шести турниров WTA в одиночном разряде в Twitter, выложив скриншот обращения болельщика.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить внешность немки и решить, подходит ли она для съемках во взрослых фильмах.

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

Андреа Петкович Instagram

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