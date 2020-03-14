Поход в тренажерный зал всегда означает тесное соседство с другими спортсменами, дыхание через рот во время упражнений, снаряжение общего пользования.

Все это является идеальным местом для распространения коронавируса. Старейшая ежедневная французская газета "Фигаро" поинтересовалась у экспертов, что делать, чтобы снизить риск заражения?

"Любое скопление людей создает благоприятные условия для распространения вируса. Таким образом, тренажерный зал представляет собой опасность из-за вызванной им скученности людей и дыхания спортсменов через рот во время упражнений", - комментирует ситуацию доктор Стефан Гайе, специалист по инфекционным болезням и гигиенист в Университетской больнице Страсбурга.

Бруно Лина, профессор вирусологии в Университетской больнице Лиона и исследователь Международного центра исследований инфекционных заболеваний (CIRI) уверен, что пандемия - не повод менять привычный образ жизни.

"Если мы перестанем ходить в те места, где собирается несколько человек, то наша жизнь сильно усложнится. Ничто не может оправдать запрет на их посещение", - уверен специалист.

При этом Лина дал несколько советов, как снизить риск заражения.

"Необходимо принять реальные меры предосторожности. С одной стороны, надо следовать инструкциям по гигиене - регулярно мыть руки с мылом и водой или водно-спиртовым раствором. Эти инструкции остаются чрезвычайно эффективными против заражения", - напомнил профессор.

"С другой стороны, можно сократить время, проведенное в спортзале. Продолжительность тесного соседства людей играет определенную роль при передаче инфекции, но мы не знаем, как ее уточнить. Следует помнить, что нельзя заболеть, если просто проходить мимо того, кто заражен, однако риск усиливается, если мы, например, проводим два с половиной часа рядом с больным человеком во время обеда", - указывает Бруно Лина.

По его мнению, спортивные залы могли бы сократить продолжительность отдельных групповых занятий, где участники расположены "скученно", например, с 45 до 30 минут.

"В тех тренажерных залах, где беговые дорожки находятся рядом друг с другом, также можно использовать их через одну", - добавляет исследователь.

С точки зрения гигиены рук, доктор Стефан Гайе настаивает, прежде всего, на том, в какой момент мы их моем, а также на важности не прикасаться пальцами к лицу.

"Вирус проникает в организм через слизистые оболочки, глаза, ноздри, губы и рот. В идеале следует держаться от других спортсменов на расстоянии 1,5 метра. Можно также выбрать время для похода в тренажерный зал, отдавая предпочтение внепиковым периодам и, конечно, не пожимать руки, не целоваться", - дополняет Стефан Гайе.

Если сами тренажеры, по мнению врача, представляют собой небольшой риск, то для дезинфекции следует протирать гигиенической салфеткой клавиатуру беговой дорожки и те поверхности, к которым собираются прикоснуться.

"Некоторые люди после тренировок не решаются садиться на скамейку в сауне или хамаме своего тренажерного зала, но их можно успокоить, эти места не представляют никакого риска.

"Риск воздушной передачи вируса уменьшается при высокой температуре. Чем теплее, тем влажнее становится воздух, а для передачи инфекции необходим холодный и сухой воздух", - объясняет Стефан Гайе.

Издание делает выводы, что при нынешних обстоятельствах входить в тренажерный зал запрещено только больным. Если у некоторых клиентов сохраняются страхи и опасения, то доктор Стефан Гайе рекомендует плавать в бассейне, который не представляет собой никакой опасности, так как "в воде вирус неактивен".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медик Норман Свон заявил, что спортзалы являются идеальным местом для распространения вируса, потому что там много пота и сырости.

Кроме того сообщалось, что коронавирус не должен стать причиной массовой паники, поскольку, как и большинство болезней, поддается лечению и уже достаточно исследован.

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