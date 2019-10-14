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14 октября • обновлено в 21:11
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Канделаки, у которой был секс с Милевским, заподозрили в романе с футболистом сборной России

3.1т Читать материал на украинском

Футболист сборной России Магомед Оздоев опроверг, что имеет романтические отношения с генеральным продюсером канала "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

Подозрения о романе хавбека "Зенита" и популярнейшей ведущей возникли после того, как та спутала Оздоева с иранцем Сердаром Азмуном, а сам Магомед поддержал Канделаки, которую жестко раскритиковали журналисты и фанаты.

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Канделаки, у которой был секс с Милевским, заподозрили в романе с футболистом сборной России

"Всем доброй ночи. Хотел бы донести до некоторых СМИ, которые написали о якобы наших каких-то отношениях с Тиной Канделаки, что я с уважением отношусь к вашей работе, но есть вещи, которые нельзя писать о людях просто так, и попрошу уважения ко мне и в первую очередь к моей семье. И до этого маленького инцидента с Сердаром Азмуном я никогда лично не был знаком с ней. Мне передали, что человек просто оговорился. И вы все видели мой ответ в Twitter. Будьте людьми и честными. Поздравляю всех с выходом на Евро-2020", – написал Оздоев на своей странице в социальной сети Instagram.

Как сообщал Обозреватель, экс-футболист сборной Украины Артем Милевский признался в сексе с Тиной Канделаки. Сама россиянка не опровергла заявление футболиста.

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Персоны
Тина Канделаки Артем Милевский
Тег
сборная России по футболу
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