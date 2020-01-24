Как выглядят повзрослевшие дети Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в прошлом году отметил 15-летие брака с американской моделью Кристен Пазик.

Наставник "желто-синих" уже нынешней зимой после насыщенного сезона проводит отдых в разных странах мира вместе с семьей. Шеву сопровождает не только супруга, но и сыновья Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

Так на Барбадосе звездное семейство встретилось с британским суперчемпионом Энтони Джошуа, который так же отдыхает после победы в реванше над Энди Руисом.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как сейчас выглядят сыновья Андрея Шевченко.

Самым старшим ребенком в семье является Джордан Шевченко, который родился незадолго до того, как Андрей получил "Золотой мяч" в 2014 году.

Джордан и Андрей Шевченко Instagram Андрея Шевченко

Джордан и Андрей Шевченко Instagram Андрея Шевченко

Спустя два года Пазик подарила супругу второго сына, которого решили назвать Кристианом.

Кристиан Шевченко Instagram Андрея Шевченко

Кристиан и Андрей Шевченко Instagram Андрея Шевченко

Джордан, Андрей и Кристиан Шевченко Instagram Андрея Шевченко

Кристиан, Андрей, Джордан Шевченко и Кристен Пазик Instagram Андрея Шевченко

Андрей, Кристиан и Джордан Шевченко с Энтони Джошуа Instagram Андрея Шевченко

1 октября 2012 года у Шевченко появился третий сын – Александр.

Александр и Андрей Шевченко Instagram Андрея Шевченко

Александр Шевченко Instagram Андрея Шевченко

Самый же младший в семье – Райдер-Габриэль, которому в ноябре прошлого года исполнилось пять лет.

Райдер-Габриэль Шевченко Instagram Андрея Шевченко

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко был готов подать в отставку с поста главного тренера сборной Украины.

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