Как выглядят повзрослевшие дети Андрея Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в прошлом году отметил 15-летие брака с американской моделью Кристен Пазик.
Наставник "желто-синих" уже нынешней зимой после насыщенного сезона проводит отдых в разных странах мира вместе с семьей. Шеву сопровождает не только супруга, но и сыновья Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.
Так на Барбадосе звездное семейство встретилось с британским суперчемпионом Энтони Джошуа, который так же отдыхает после победы в реванше над Энди Руисом.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как сейчас выглядят сыновья Андрея Шевченко.
Самым старшим ребенком в семье является Джордан Шевченко, который родился незадолго до того, как Андрей получил "Золотой мяч" в 2014 году.
Джордан и Андрей Шевченко
Instagram Андрея Шевченко
Джордан и Андрей Шевченко
Instagram Андрея Шевченко
Спустя два года Пазик подарила супругу второго сына, которого решили назвать Кристианом.
Кристиан Шевченко
Instagram Андрея Шевченко
Кристиан и Андрей Шевченко
Instagram Андрея Шевченко
Джордан, Андрей и Кристиан Шевченко
Instagram Андрея Шевченко
Кристиан, Андрей, Джордан Шевченко и Кристен Пазик
Instagram Андрея Шевченко
Андрей, Кристиан и Джордан Шевченко с Энтони Джошуа
Instagram Андрея Шевченко
1 октября 2012 года у Шевченко появился третий сын – Александр.
Александр и Андрей Шевченко
Instagram Андрея Шевченко
Александр Шевченко
Instagram Андрея Шевченко
Самый же младший в семье – Райдер-Габриэль, которому в ноябре прошлого года исполнилось пять лет.
Райдер-Габриэль Шевченко
Instagram Андрея Шевченко
Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко был готов подать в отставку с поста главного тренера сборной Украины.
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