Фитнес-модель отпраздновала миллионного подписчика странным голым видео

Популярная американская фитнес-модель Яела Хеарт вызвала бурное обсуждение в соцсетях своим видео, которое было снято в честь миллионного подписчика в Instagram.

В ролик девушка одетая лишь в стринги крутит перед камерой своей пятой точкой, измазанной в черной краске.

Пользователи в комментариях не оценили перфоманс девушки, как и руководство соцсетей. Спустя некоторое время после публикации клипа, Хеарт с ее миллионом поклонников была удалена из Instagram.

В тоже время клип доступен в ее аккаунте в Twiiter, хоть и с другой подписью.

