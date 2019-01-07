Фитнес-модель отпраздновала миллионного подписчика странным голым видео

Популярная американская фитнес-модель Яела Хеарт вызвала бурное обсуждение в соцсетях своим видео, которое было снято в честь миллионного подписчика в Instagram.

В ролик девушка одетая лишь в стринги крутит перед камерой своей пятой точкой, измазанной в черной краске.

Пользователи в комментариях не оценили перфоманс девушки, как и руководство соцсетей. Спустя некоторое время после публикации клипа, Хеарт с ее миллионом поклонников была удалена из Instagram.

В тоже время клип доступен в ее аккаунте в Twiiter, хоть и с другой подписью.

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www. yaelaheart . com#yaelaheart pic.twitter.com/lGmnpXCYDH — YaelaHeart (@IamYaelaHeart) 17 декабря 2018 г.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить формы спортсменки.

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Яела Хеарт Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно популярная киберспортсменка разделась топлес, забыв выключить стрим. Видео с обнаженкой появилось в сети и принесло девушке много проблем.