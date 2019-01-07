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Фитнес-модель отпраздновала миллионного подписчика странным голым видео

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Популярная американская фитнес-модель Яела Хеарт вызвала бурное обсуждение в соцсетях своим видео, которое было снято в честь миллионного подписчика в Instagram.

В ролик девушка одетая лишь в стринги крутит перед камерой своей пятой точкой, измазанной в черной краске.

Фитнес-модель отпраздновала миллионного подписчика странным голым видео

Пользователи в комментариях не оценили перфоманс девушки, как и руководство соцсетей. Спустя некоторое время после публикации клипа, Хеарт с ее миллионом поклонников была удалена из Instagram.

Фитнес-модель отпраздновала миллионного подписчика странным голым видео
Фитнес-модель отпраздновала миллионного подписчика странным голым видео
Фитнес-модель отпраздновала миллионного подписчика странным голым видео
Фитнес-модель отпраздновала миллионного подписчика странным голым видео

В тоже время клип доступен в ее аккаунте в Twiiter, хоть и с другой подписью.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить формы спортсменки.

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

Яела Хеарт

Яела Хеарт

Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно популярная киберспортсменка разделась топлес, забыв выключить стрим. Видео с обнаженкой появилось в сети и принесло девушке много проблем.

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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
жопа толстая и шершавая, как ананас, - Валькирия!!
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