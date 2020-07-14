Девушка украинского футболиста озадачила поклонников снимком в бикини

Девушка украинского нападающего "Зари" Владислава Кочергина Карина опубликовала у себя в Instagram три фотографии на доске для серфинга и предложила поклонникам выбрать лучшую из них.

"Море волнуется раз, два или три? Какое фото лучше?" – спросила девушка у своих подписчиков в социальной сети.

Девушка Владислава Кочергина Карина попросила выбрать лучшее фото Instagram девушки Владислава Кочергина Карины

Девушка Владислава Кочергина Карина попросила выбрать лучшее фото Instagram девушки Владислава Кочергина Карины

Девушка Владислава Кочергина Карина попросила выбрать лучшее фото Instagram девушки Владислава Кочергина Карины

В комментариях так и не смогли определиться с лучшей фотографией, отметив, что все они очень хороши, и от них просто невозможно отвести взгляд.

OBOZREVATEL предлагает вам взглянуть и на другие снимки Карины, акцент в которых зачастую сделан на ее пышную грудь.

Девушка Владислава Кочергина Карина прикрылась ананасом Instagram девушки Владислава Кочергина Карины

Девушка Владислава Кочергина Карина в розовом купальнике Instagram девушки Владислава Кочергина Карины

Девушка Владислава Кочергина Карина в фиолетовом купальнике Instagram девушки Владислава Кочергина Карины

Девушка Владислава Кочергина Карина Instagram девушки Владислава Кочергина Карины

Девушка Владислава Кочергина Карина Instagram девушки Владислава Кочергина Карины

Девушка Владислава Кочергина Карина Instagram девушки Владислава Кочергина Карины

Девушка Владислава Кочергина Карина за рулем Instagram девушки Владислава Кочергина Карины

Девушка Владислава Кочергина Карина в леопардовом купальнике Instagram девушки Владислава Кочергина Карины

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