Разнимала забияк и любила сцену: что известно о трагически погибшей чемпионке Украины по боксу

Погибшая под колесами поезда 18-летняя чемпионка по боксу Амина Булах под Киев приехала к подруге. Как рассказал ее тренер, у девушки были сложные тренировки в последние месяцы, поэтому она решила отдохнуть. В школе, где училась Амина, говорят, что она не боялась даже разнимать драчунов и еще выступала на сцене.

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Взял тренироваться, когда она пришла с отцом

Тренер Амины Булах Виктор Фесечко до сих пор не может прийти в себя. Он вспоминает, что в тот день находился в Днепре, когда позвонила мама Амины и сообщила что произошло. "Я сначала даже не понял, говорю, "Аня, все будет хорошо". А потом как обухом по голове - Амины больше нет", – рассказывает тренер.

Амина Булах была чемпионкой Украины Facebook Амины Булах

Фесечко вспоминает, как Амина первый раз пришла к нему. Хотя это было лет восемь назад, но тренер помнит это, как будто все случилось вчера. "Пришла маленькая, худенькая девочка лет 10, и говорит, что хочет стать боксером. Я тогда девчонок не тренировал, для меня это было даже как-то странно. Отправил ее", – рассказывает OBOZREVATEL тренер.

Но Амина была настырной, пришла второй раз, потом третий. Тогда Фесечко отправил ее к другому тренеру. Но через месяц Амина пришла уже вместе с отцом. "Ну, раз так хочет, пусть тренируется", – решил Фесечко.

Амина с тренером Виктором Фесечко Facebook Амины Булах

Ото всюду возвращалась с медалями

И девочка начала тренироваться. У Амины был очень напористый характер, но и очень ответственный. Она каждый раз приходила на тренировки, работала. Как-то Фесечко позвонил его коллега из Кривого Рога, он организовывал соревнования и спросил, есть ли девочки-боксеры.

Амина с тренером VK Амины Булах

Амина со всех соревнований приезжала с медалями VK Амины Булах

Амина была очень напористой и всего добивалась VK Амины Булах

"Говорю, есть одна. А он: давай ее к нам на соревнования! Поехала. Потом еще пару раз, потом Батуми, Тбилиси. И ото всюду она возвращалась с медалями. Я с ней поехал уже на Чемпионат Украины, первый раз оказался на соревнованиях, где выступают девочки, для меня это было даже дико. Это сейчас я уже привык. А она там себя чувствовала как дома, всем "привет, привет, как дела?". Она очень общительная была, позитивная", – говорит тренер.

Все чемпионаты, где участвовала Амина, она практически всегда выигрывала. Чемпионка Украины, серебряная призер молодежного международного турнира в Польше в 2018 году, бронзовая призер молодежного чемпионата Европы в Болгарии в 2019 году.

Амина с мамой VK Амины Булах

Могла растолкать драчунов и прекратить драку

Амина закончила гимназию №9 в Кропивницком. Ее классный руководитель Наталья Леоновец вспоминает, что Амина была очень яркой и артистичной девочкой. "Я помню, мы ставили в школе пьесу "За двумя зайцами", так вот роль Прони Прокоповны исполнила Амина. И исполнила ее прекрасно", – говорит учительница.

Однажды после 5 класса в школе открывали летний лагерь. Должна была приехать проверка, а в лагере не хватало полотенец. "Я говорю об этом Амине. И она сбегала домой и принесла 20 полотенец! Она вытащила все из шкафа дома. Вот она всегда могла выручить и класс, и команду", – говорит Наталья Леоновец.

Амина ничего не боялась, преподаватель даже считает, что у нее не было чувства самосохранения. Однажды в школе на перемене подрались мальчишки. Амина единственная из всех, кто растолкал драчунов и прекратил драку.

Амина Булах VK Амины Булах

Мало кто знает, что на самом деле занятия спортом для Амины были под вопросом, потому что у нее начало падать зрение. В таких ситуациях врачи советуют оставить спорт. Но не для Амины, она твердо решила продолжить бокс.

"Однажды на уроке английского языка у нас был текст про глухую девочку, которая хотела стать музыкантом, но все ей говорили, что музыка это не для нее. Но наперекор всему она выучилась и стала хорошим музыкантом. Тогда я детям приводила пример Амины. Потому что в свое время у нее были проблемы со здоровьем, но она не бросила спорт и стала чемпионкой", - говорит классный руководитель.

Это фото Амины ее мама прокомментировала: "Учись, студент" VK Амины Булах

Конечно, из-за сборов и соревнований девочка часто пропускала уроки. Но она возвращалась, ставила себе цель выучить пропущенный материал, а потом приходила и все сдавала. Она даже из-за поездки в США на соревнования не смогла сдать ЗНО в 2018 году.

"Так сложилось и поэтому в сентябре мы у нее принимали экзамены в школе. Она прекрасно все сдала. Знаете, бывают ученики, которые вроде и были в школе, но ты их не помнишь. А Амина собою заполняла все пространство. Если она уезжала, то все это замечали, потому что в школе становилось пусто", – говорит Наталья Леоновец.

Всюду ходила в наушниках

Амина прекрасно понимала, что бокс боксом, но не всю же жизнь она им будет заниматься. В последнее время Амина училась в Польше, мечтала заняться бизнесом и всего в жизни добиться самой. Это была ее главная цель.

Амина Булах VK Амины Булах

Амина Булах Instagram Амины Булах

В последнее время Амина часто ходила с наушниками Instagram Амины Булах

Последние соревнования были сложными. По словам тренера, с мая по сентябрь Амина жила как на казарменном положении – тренировки три раза в день, утром, днем и вечером. "Потом она попросилась отдохнуть месяц-полтора, потому что сильно вымоталась. Сказала, поедет к подруге под Киев. Вот там все это и случилось", – вздыхает тренер.

Амина как и все в последнее время все время ходила с музыкой. Наушники, капюшон, порой даже тренер не мог к ней дозвониться, она не слышала.

По сообщению полиции, 18-летняя спортсменка поздно вечером вышла из аптеки в селе Тарасовка и направилась домой через железнодорожный переезд. Она была в наушниках, поэтому не услышала приближение поезда Киев-Фастов. Девушка погибла на месте. Полиция открыла производство по ч.1 ст. 115 УК Украины "несчастный случай".

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