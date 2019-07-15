"За Зеленского, походу": Ломаченко "под грибами" вызвал ажиотаж в сети

Украинский чемпион Василий Ломаченко вызвал ажиотаж среди болельщиков эпичным видео в социальной сети Instagram.

Наш соотечественник записал ролик для фанатов, в котором показал им своего "брата". "Всем привет! Хотел бы вас познакомить со своим братом. Вы, наверное, даже и не знали, что у меня есть родной брат. Наконец-то он объявился. И мы с ним спустя 30 лет встретились. Итак, мой брат Павел", – сказал Ломаченко, показав манекен инопланетянина.

Пользователи соцсети оценили юмор боксера, не удержавшись от приколов над ним. "Вася, ты под чем? А папа в курсе?", "И это все грибы", "Василий, ты ж вроде не пропускал в голову сильно", "Павел выпивает? Совсем зеленый", "Ты что-то курнул?", "Всегда подозревал, что ты не с этой планеты", "Павел за Зеленского, походу", "Прям одно лицо", "Наконец-то ты набухался", – пишут в комментариях под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боксер Теофимо Лопес, обещавший убить Ломаченко, неожиданно обратился к Василию.

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