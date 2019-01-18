''Я был избит, хотелось плакать'': Усик сделал откровенное признание

Абсолютный чемпион мира Александр Усик назвал спарринг с Александром Гвоздиком самым жестким в карьере.

По признанию нашего боксера, во время подготовки к поединку против Мурата Гассиева ему было нереально тяжело.

"Саня Гвоздик, Рома Капитоненко и еще кто-то был. Я реально был избит Александром. Я так злился в том спарринге. У меня абсолютно ничего не получалось. При этом вылетали сумасшедшие удары в корпус, в голову… По животу нахватался от Гвоздя очень сильно. Я реально выживал там. Там было 15 раундов, что-то сумасшедшее. Плакать хотел от обиды, что меня побили", – рассказал Усик в интервью Youtube-каналу Usyk17.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик объяснил, почему решился на бой с Муратом Гассиевым в Москве.

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