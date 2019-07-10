В деле со скандальным боем украинца наметилась развязка

Международная боксерская федерация (IBF) назначила торги на право проведения поединка между чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом и официальным претендентом Сергеем Деревянченко.

Как сообщает ESPN, еще 15 мая IBF дала командам боксеров 30 дней на переговоры, однако Альварес не был заинтересован в проведении встречи с украинцем. По истечению срока представитель Деревянченко Алекс Домброфф отправил заявление в IBF о том, что продолжать переговоры с командой Альвареса бессмысленно. Согласно правилам IBF, теперь должны состояться промоутерские торги.

Мероприятие назначено на 23 июля в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США).

Сообщается, что если Сауль не проведет обязательную защиту, организация лишит его пояса. В планах Альвареса - поединок 14 сентября, однако кто будет соперник и в какой весовой категории пройдет бой, не известно. Сообщается, что мексиканец не прочь перейти в полутяжелый вес, чтобы бросить вызов россиянину Сергею Ковалеву.

В таком случае вакантный титул IBF в среднем весе оспорят боксеры, занимающие наивысшие места в рейтинге организации - это Деревянченко (№1) и представитель Казахстана Геннадий Головкин (№3).

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер скандальным нокаутом сенсационно завоевал титул чемпиона мира WBO.

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