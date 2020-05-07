Главная Новости
7 мая • обновлено в 18:52
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Усику и Ломаченко готовы предоставить гражданство России

2.4т
Читать материал на украинском

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что в России гордятся Александром Усиком и Василием Ломаченко и после включения украинских боксеров в базу "Миротворец" готовы помочь им с российским гражданством.

"В базу "Миротворец" включают не предателей Украины, а наоборот - предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков в Украине, в России и по всему миру", – цитирует Кремлева СЭ.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Василий Ломаченко и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вызвали бурную реакцию в сети, снявшись в российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!".

В этой ленте Ломаченко заявил, что он до сих пор не верит, что Россия начала войну в Украине.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский не смог сдержать эмоций от поступка Усика и Ломаченко.

Депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар заявила, что Усик и Ломаченко стали инструментами в руках пропагандистов страны-агрессора.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Василий Ломаченко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
40
23
Смешно
0
Интересно
3
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
G2
VS
c0ntact
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.60 Сделать ставку
forZe
VS
Unique
Победа forZe с форой в -1,5 карты
1.45 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Nemiga
Победа Team Spirit с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Winstrike
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,03 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Брест с форой (0)
1.57 Сделать ставку
Смолевичи
VS
БАТЭ
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.79 Сделать ставку
Витебск
VS
Шахтер Солигорск
Инд. тотал Шахтера больше 1.5
2.04 Сделать ставку
Ислочь
VS
Белшина
Инд. тотал Ислочи больше 1.5
1.96 Сделать ставку
Renegades
VS
Ground Zero
Победа Renegades на первой карте с форой в -6,5 раундов
1.65 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку