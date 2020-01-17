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17 января • обновлено в 14:40
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Усику – 33: в сети показали все нокауты украинского боксера

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В пятницу, 17 января боксеру-супертяжеловесу, одному из самых известных спортсменов Украины Александру Усику исполнилось 33 года.

Александр Усик

Александр Усик

twitter.com

Усик является олимпийским чемпионом 2012 года (до 91 кг) и чемпионом мира 2011 года среди любителей (до 91 кг).

Начав профессиональную карьеру в 2013 году, Усик до сих пор является непобежденным: украинец провел 17 поединков, каждый из которых завершался в его пользу, при этом в 13 случаях наш соотечественник добивался досрочного завершения боя нокаутом.

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Усика "прокатили" с одним чемпионским боем

В сети вспомнили все нокауты Александра Усика, объединив их в одном видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боксер Александр Усик предложил свою версию того, как достичь мира в Украине.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Персона
Александр Усик
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Хо Хол
Хо Хол
Тю, выж его недавно оскорбляли за его слова о дружбе с Россией. Вы уж определитесь.
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