Усику – 33: в сети показали все нокауты украинского боксера

В пятницу, 17 января боксеру-супертяжеловесу, одному из самых известных спортсменов Украины Александру Усику исполнилось 33 года.

Александр Усик twitter.com

Усик является олимпийским чемпионом 2012 года (до 91 кг) и чемпионом мира 2011 года среди любителей (до 91 кг).

Начав профессиональную карьеру в 2013 году, Усик до сих пор является непобежденным: украинец провел 17 поединков, каждый из которых завершался в его пользу, при этом в 13 случаях наш соотечественник добивался досрочного завершения боя нокаутом.

В сети вспомнили все нокауты Александра Усика, объединив их в одном видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боксер Александр Усик предложил свою версию того, как достичь мира в Украине.

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