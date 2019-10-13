Опубликована ошеломительная статистика ударов Усика в бою с Уизерспуном

Украинец Александр Усик (17-0, 13 КО) техническим нокаутом победил Чазза Уизерспуна (34-7-3, 13 КО) и успешно дебютировал в супертяжелом весе.

Согласно подсчету компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах CompuBox, на момент остановки боя после седьмого раунда Усик выбросил по своему оппоненту 347 ударов, 139 из которых оказались точными (40,1%).

В активе американца 208 выброшенных ударов, но лишь 21 из них попал в цель (10,1%). Всего у Саши прошло 53 джеба (у Чазза пять) и 86 силовых ударов (16 у представителя США).

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик (17-0, 13 КО) победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

После поединка Александр прокомментировал свой успех, заявив что ему пришлось понервничать.

Позже были опубликованы лучшие моменты встречи Усик - Уизерспун и полная запись боя.

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