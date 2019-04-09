Усик - Такам: букмекеры резко изменили котировки на бой

Букмекерские конторы опубликовали новые котировки на бой чемпиона мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Коэффициент на победу украинца теперь составляет 1,08 (был 1,15), тогда как котировки на триумф 38-летнего француза камерунского происхождения резко возросли и теперь равны 7,00 (был 5,50). Ничья в поединке крайне маловероятна: коэффициент составляет 26 (был 28).

Накануне крымчанин записал необычное обращение к украинцам, посвященное поединку против камерунца Карлоса Такама.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно было официально объявлено, что бой Усик - Такам перенесен и состоится 25 мая.

Ранее появилась информация, что Усик может в будущем выйти на гонорары в десятки миллионов долларов.

По мнению промоутера украинца Александра Красюка, для этого боксеру нужно выполнить ряд условий.

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