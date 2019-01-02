Усик назвал главного врага человечества

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признался, что считает главным врагом человечества. По мнению украинского боксера, самое тяжелое – это победить лень.

"Я считаю, что лень – это враг человечества. Я гоню ее прочь, а когда у меня трудная работа, я прям как-будто чуть-чуть издеваюсь над ней", - рассказал Усик в интервью проекта "Сильные. С Оксаной Гнатишин".

Александр Усик instagram.com/usykaa

При этом украинский чемпион поделился рецептом, каким образом можно преодолеть эту проблему.

"Надо двигаться. Если тебе не хочется бежать десять километров, нужно бежать. Делать все наоборот. Еще и сильно бежать. У меня есть все: и сила, и воля, а силы воли нет", - пошутил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Александр Усик рассказал об особенностях тренировок с первым тренером Сергеем Лапиным. Наш спортсмен признался, что методы специалиста заставляли его преодолевать свои страхи.