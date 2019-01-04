''Упертым и пахать'': Усик раскрыл секрет своего успеха

Абсолютный чемпион мира Александр Усик заявил, что не придает большого значения множеству наград и званий, которыми его наградили за результаты боев в 2018 году.
"Я очень спокойно к этому отношусь, у меня не едет от этого крыша и я не чувствую себя самым крутым в мире. Слава богу, что все так получается. Необходимо и дальше трудиться, прикладывать еще больше усилий", - сказал украинский боксер в интервью телеканалу ПравдаТУТ.
Александр Усик
На вопрос о том, что же главное, чтобы к тебе пришел успех, Усик ответил очень просто.
"Трудиться надо. Нужно быть чуть-чуть "больным", упертым и пахать, - сказал боксер.
Напомним,что Александр Усик был признан боксером года авторитетными в мире бокса и спорта изданиями - The Ring, ESPN,Yahoo Sport,Boxingtalk, BoxingScene.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 января защитил титул чемпиона мира по версии WBO, победив в Латвии Майриса Бриедиса.
21 июля в финале Всемирной боксерской суперсерии Александр, разбив Мурата Гассиева, защитил титул чемпиона мира по версиям WBO и WBC, добыв титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBA. Так же он завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии The Ring и кубок Мохаммеда Али.
10 ноября на арене в Манчестере Усик выиграл бой у Тони Белью, защитив все свои титулы.
20 декабря американский спортивный телеканал ESPN признал крымчанина лучшим в 2018 году.
24 декабря Александр был назван лучшим боксером 2018 года по версии американского портала Yahoo.