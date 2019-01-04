''Упертым и пахать'': Усик раскрыл секрет своего успеха

Абсолютный чемпион мира Александр Усик заявил, что не придает большого значения множеству наград и званий, которыми его наградили за результаты боев в 2018 году.

"Я очень спокойно к этому отношусь, у меня не едет от этого крыша и я не чувствую себя самым крутым в мире. Слава богу, что все так получается. Необходимо и дальше трудиться, прикладывать еще больше усилий", - сказал украинский боксер в интервью телеканалу ПравдаТУТ.

Александр Усик

На вопрос о том, что же главное, чтобы к тебе пришел успех, Усик ответил очень просто.

"Трудиться надо. Нужно быть чуть-чуть "больным", упертым и пахать, - сказал боксер.

Напомним,что Александр Усик был признан боксером года авторитетными в мире бокса и спорта изданиями - The Ring, ESPN,Yahoo Sport,Boxingtalk, BoxingScene.

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