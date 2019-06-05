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У Усика высказались о реванше Джошуа – Руис: спортивные итоги 4 июня

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Промоутер Александра Усика сделал заявление о реванши британца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса, а СМИ раскрыли данные о тренере "Динамо". OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 4 июня.

Кроме того, украинская чемпионка снялась топлес. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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ФК ШахтерФК Динамо КиевДонбасс Арена
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