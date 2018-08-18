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У Гассиева возникли проблемы после Усика: спортивные итоги 17 августа

4.8тЧитать новость на украинском

У Гассиева возникли серьезные проблемы после поражения от Усика, а тренер "Зари" рассказал о героическом матче в Португалии. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 17 августа.

Кроме того, Свитолина отожгла рассказом об Одессе, Усик встретится с Белью в Киеве и предатель Украины унизил российских футболистов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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