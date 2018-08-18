У Гассиева возникли проблемы после Усика: спортивные итоги 17 августа

У Гассиева возникли серьезные проблемы после поражения от Усика, а тренер "Зари" рассказал о героическом матче в Португалии. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 17 августа.

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