У Гассиева возникли проблемы после Усика: спортивные итоги 17 августа

У Гассиева возникли серьезные проблемы после поражения от Усика, а тренер "Зари" рассказал о героическом матче в Португалии. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 17 августа.
Кроме того, Свитолина отожгла рассказом об Одессе, Усик встретится с Белью в Киеве и предатель Украины унизил российских футболистов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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