УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

СМИ: бой Усик – Гассиев находится под угрозой срыва

3.1тЧитать новость на украинском

Финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым может не состояться.

Авторитетный интернет-ресурс Boxing Talk утверждает, что поединок находится под угрозой срыва из-за недовольства команды российского боксера. Промоутеры Гассиева раскритиковали Усика и его менеджеров по причине затянувшихся переговоров об организации вечера бокса.

По данным источника, вместо боя с Усиком Гассиев, вероятнее всего, 21 июля в России проведёт бой с небитым американцем Эндрю Табити (16-0, 13 КО).

Новости
"Несправедливо!" Российский чемпион вступился за Усика из-за боя с Гассиевым

Напомним, бой Усик - Гассиев должен был состояться 11 мая в аравийской Джидде, однако был отменен из-за травмы украинского боксера. При этом Россия всякий раз пыталась перекупить право на проведение поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры неожиданно изменили ставки на победу Александра Усика в финале WBSS.

Читайте все новости по теме "WBSS" на Обозревателе.

Темы
WBSSУсик - Гассиевбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
2
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги