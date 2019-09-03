Новости Реклама
3 сентября • обновлено в 19:07
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Соперник Усика впервые прокомментировал бой с украинцем

1.2т Читать материал на украинском

Боксер из Нидерландов Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) оценил предстоящий поединок с Александром Усиком (16-0-0, 12 KO).

Усик - Спонг

Усик - Спонг

"Достигнув большинства своих целей в качестве кикбоксера и став одним из самых выдающихся чемпионов в истории спорта, я захотел испытать себя в боксе. Я неустанно работал в течение последних трех лет, и теперь у меня есть возможность показать, чего я стою в поединке с возможно лучшим и наиболее техничным боксером мира. Кто-то может подумать, что задача может быть слишком сложной, но я верю в себя и с нетерпением жду победы 12 октября" – сказал Спонг в интервью boxingnews24.

Новости
Официально: назван новый соперник Усика в дебютном бою в супертяжах

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Тайрон Спонг добыл впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике, отправив соперника в кошмарный нокаут.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Усик – Спонг" на OBOZREVATEL.

Тема
Усик – Спонг
Персоны
Тайрон Спонг Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel