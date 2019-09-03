Соперник Усика впервые прокомментировал бой с украинцем

Боксер из Нидерландов Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) оценил предстоящий поединок с Александром Усиком (16-0-0, 12 KO).

Усик - Спонг

"Достигнув большинства своих целей в качестве кикбоксера и став одним из самых выдающихся чемпионов в истории спорта, я захотел испытать себя в боксе. Я неустанно работал в течение последних трех лет, и теперь у меня есть возможность показать, чего я стою в поединке с возможно лучшим и наиболее техничным боксером мира. Кто-то может подумать, что задача может быть слишком сложной, но я верю в себя и с нетерпением жду победы 12 октября" – сказал Спонг в интервью boxingnews24.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 августа Тайрон Спонг добыл впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике, отправив соперника в кошмарный нокаут.

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