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7 октября • обновлено в 17:55
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Российский журналист не выдержал, комментируя бой украинца Деревянченко

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Авторитетный российский журналист, один из ведущих специалистов в боксе Александр Беленький оценил справедливость исхода боя украинца Сергея Деревянченко с казахстанцем Геннадием Головкиным.

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин

Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин

"Пытался промолчать, но не вышло. Бой из той же серии, что и Джонс — Тарвер. Не претендуя ни на какую объективность, скажу одно: 114-113 в пользу Головкина. Но я допускаю любую точку зрения. В том числе отличную от моей. И еще одно — я не хотел бы быть судьей на этом матче", — отметил Беленький, чьи слова цитирует sports.kz.

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Напомним, бой Головкин — Деревянченко вызвал бурю в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, судьи отдали победу казахстанскому боксеру. По их оценкам, украинец выиграл в пяти раундах из 12-ти.

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Тема
Головкин – Деревянченко
Персоны
Александр БЕЛЕНЬКИЙ Сергей Деревянченко Геннадий Головкин
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