Российский боксер напился, упал с балкона и погиб - опубликовано фото

35-летний россиянин Алексей Заболоцких, приехавший в таиландскую Паттаю заниматься боксом, погиб в ночь на воскресенье, 22 сентября. Трагедия произошла в отеле, где жил спортсмен.

место трагедии Pattaya People

Накануне гибели мужчина выпивал в номере со своими друзьями.

"Под утро он вышел на балкон на четвертом этаже, и неожиданно раздался глухой звук, как будто упало что-то тяжелое. Напуганные друзья, а также сотрудники отеля вышли посмотреть и обнаружили выпавшего россиянина", — говорится в сообщении Pattaya People.

Прибывшие на место спасатели и полицейские нашли тело мужчины, лежавшее на земле. Пострадавший получил множественные переломы конечностей и травму головы, несовместимую с жизнью.

Сейчас правоохранительные органы Таиланда устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчины.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 26 лет после боя с пуэрториканцем Сабриелем Матиасом. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина, а после боя Дадашев впал в кому.

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