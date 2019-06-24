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"Обожаю": Руис неожиданно отреагировал на выпад Фьюри

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Сенсационный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис спокойно отреагировал на подколки со стороны британца Тайсона Фьюри, который назвал мексиканца бомжом.

"Ну, да, Энди Руис бомж. Все бомжи. Но я все равно остаюсь фанатом этого парня. Не знаю, ждёт ли публика, что я отвечу ему в аналогичном тоне, только я совсем не такой парень. Я не из тех, кто говорит гадости вне ринга. А вот в ринге потрындеть я обожаю. Пока Тайсон делает то, что должен делать, я буду ему рукоплескать. И Уайлдеру тоже. Потому что мы, большие ребята, рискуем жизнями в ринге, чтобы обеспечить наши семьи", – цитирует Руиса vringe.com.

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Руис выдвинул жесткие условия для реванша с Джошуа

Энди Руис (справа)

Энди Руис (справа)

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце нынешнего года состоится реванш между Энди Руисом и Энтони Джошуа, победитель которого обязан будет выйти в ринг против украинца Александра Усика.

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Энди Руис-младшийТайсон Фьюри
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