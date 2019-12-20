Реванш Усик – Гассиев: в России сделали новое заявление

Глава федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев не сомневается в победе Мурата Гассиева над Александром Усиком в случае проведения матча-реванша.

"Реванша с Усиком хотим не только мы, его весь мир хочет. И я уверен, что Мурат в нем победит. В первом бою у него были проблемы то с рукой, то с плечом, но это не оправдание. Просто нужен реванш, где победит сильнейший. Уверен, что им станет Мурат", – цитирует Кремлева агентство "Спорт-Экспресс".

Александр Усик против Мурата Гассиева Сегодня

Он также объяснил, почему Гассиев не выходил на ринг уже полтора года, но заверил, что следующий бой россиянина планируется на январь.

"Он был травмирован, поэтому бои срывались. Но в январе у него планируется бой, а потом мы будем вести переговоры по его поединку в России. Чем больше таких боев будет у нас, тем популярнее станет бокс", – добавил Кремлев.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев уверен, что решение WADA о наказании России имеет политический подтекст.

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