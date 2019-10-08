"Подстава!" Спонг взбесился из-за скандала перед боем с Усиком

Нидерландский боксер Тайрон Спонг, который накануне боя с Александром Усиком был пойман на допинге, отрицает применение запрещенных веществ.

По мнению спортсмена, эта информация является намеренным вбросом для срыва поединка 12 октября.

Тайрон Спонг Boxing Scene

"Это подстава. Я категорически отрицаю, что когда-либо принимал вещество, указанное в докладе Добровольного антидопингового агентства (VADA). Я попросил проверить образец "B" в лаборатории по моему выбору. Тестирование, проведенное на прошлой неделе по запросу комиссии по боксу Иллинойса, показало то, что я всегда знал, – я чистый боец", – заявил Спонг в комментарии Boxing Scene.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Усик – Спонг запланирован на 12 октября в Чикаго. Ранее Александра дважды отменял дебютный бой в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такамом.

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