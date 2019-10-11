"По какому?" Россиянин Бетербиев неоднозначно выразился о бое с Гвоздиком

Российский чемпион Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артур Бетербиев доволен своим тренировочным лагерем накануне поединка против украинца Александра Гвоздика.

При этом представитель РФ не выразил уверенность в победе в бою 18 октября.

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Артур Бетербиев (справа)

"Лагерь действительно отличался от предыдущих. Но мне понравилось. Было круто. Хороший лагерь, и я очень доволен подготовкой. По какому сценарию пойдет бой? Я не знаю, увидим во время схватки. А о стратегии никогда не говорю до боя. Постараюсь показать вам все непосредственно в ринге", – приводит слова Бетербиева vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита объединительного боя полутяжелого веса между чемпионом WBC украинцем Александром Гвоздиком и обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым.

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