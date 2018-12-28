''Публично'': Усик сделал громкое заявление об украинском языке

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пообещал, что вскоре начнет общаться с представителями на украинском языке.
По признанию нашего боксера, сегодня он не готов к такому, так как не считает свою речь идеальной. "Это язык мой, моих родителей и моих предков. Впрочем, я рос в регионе, где почти все говорят по-русски. Поэтому в быту чаще говорю по-русски. Чувствую, что мой украинский не чист, а на суржике говорить не хочу. Впрочем, обещаю, что вскоре публично буду говорить на украинском языке", – сказал Усик в интервью газете "Експрес".
Александр Усик
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александр Усик угодил в громкий скандал из-за своих высказываний о Единой церкви в Украине, после чего боксеру начали поступать угрозы.
Абсолютный чемпион мира эмоционально отреагировал на нападки, заявив, что не понимает радикальных настроений в обществе.
Позже Усик получил орден преподобного Ильи Муромца 1 степени, который ему вручил Митрополит УПЦ Московского Патриархата Онуфрий