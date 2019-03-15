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"Просто использует": у Ломаченко прошлись по боксеру Мейвезера

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Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум ответил на дерзкие выпады боксера компании Флойда Мейвезера Джервонты Дэвиса. Ранее американский боксер пообещал "убить" украинца.

"Джервонта Дэвис просто использует имя Ломаченко, чтобы стать более известным. Они знают наш номер и не собираются выставлять Дэвиса против Василия. Одна вещь, которую вы должны запомнить о Мейвезере как о менеджере: Флойд знает, что такое бокс. Никто не хочет боя Василия с Дэвисом, кроме него самого", - рассказал Арум в интервью FightHype.

Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис и Боб Арум

Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис и Боб Арум

BoxingScene

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Промоутер Василия отметил, что его подопечного интересуют поединки против чемпиона мира IBF Ричарда Комми, а также обладателя пояса WBC Майки Гарсии, который поднялся в весе и в ближайшие выходные сразиться с Эрролом Спенсом.

"Ломаченко обязали провести защиту пояса WBA. Он собирался биться с Комми, потому что он - чемпион мира. А что касается Майки, если он побьет Спенса и вернется в легкий вес, мы организуем этот бой. Ломаченко не поднимется в его категорию. Но Майки может провести хороший поединок с украинцем", - назвал возможных оппонентов нашего боксера Арум.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Василий Ломаченко раскрыл планы относительно своей карьеры после обязательной защиты чемпионских поясов в поединке против британского боксера Энтони Кроллы.

Наш соотечественник пообещал поставить на место дерзких оппонентов, в частности небитого американского чемпиона Джервонту Дэвиса.

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Персоны
Василий ЛомаченкоДжервонта ДэвисБоб АрумРичард КоммиМайки Гарсия
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