"Палату в больнице заказал?" В России высмеяли боксера из команды Путина из-за боя с Усиком

Российские любители бокса высмеяли желание своего соотечественника Дениса Лебедева провести поединок против украинца Александра Усика.

Комментируя решение Всемирной боксерской ассоциации (WBA) обязать нашего соотечественник провести обязательную защиту, читатели портала Чемпионат.com отметили, что боксер из Putin Team не будет иметь ни единого шанса.

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"4-5 лет назад бой был бы многообещающим, а на данный момент мало кто сомневается в исходе", "Неужели опозориться Лебедь хочет? Да его же хватит, дай Бог, на 5-6 раундов!", "Если быть объективным и честным, то вряд ли Денис сможет что-то сейчас противопоставить Усику, слишком очевидна разница", "Лебедев точно готов к бою? И палату в больнице заказал? И на членов семьи таблички с именами повесил, чтобы после лоботомии никого не забыть?" – пишут россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский промоутер Владимир Хрюнов заявил о намерении организовать бой Усик – Лебедев в России.

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