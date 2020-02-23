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23 февраля • обновлено в 11:07
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"Оправданий быть не может": Уайлдер дал первый комментарий после боя с Фьюри

3.8т
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Американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер прокомментировал свое поражение Тайсону Фьюри.

Уайлдер - Фьюри 2

Уайлдер - Фьюри 2

"Со мной все в порядке. Так бывает. Сегодня победил лучший боксер. Мой угол выбросил полотенце, хотя я был готов продолжать бой.Перед этим боем были определенные проблемы, но что теперь об этом говорить. Оправданий быть не может. Я бы только хотел, чтобы моя команда позволила мне продолжать. Я воин. Соперник показал отличный бокс, но я вернусь еще сильнее!" – сказал Уайлдер в интервью ESPN.

Новости
Уайлдер - Фьюри 2: опубликованы лучшие моменты боя

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 23 февраля британец Фьюри победил Уайлдера в бою-реванше и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

12-раундовый поединок знаменитых боксеров состоялся на арене MGM Grand в Лас-Вегасе и завершился в 7-й трехминутке, после того, как команда Уайлдера выкинула в ринг полотенце.

После 34-летний Уайлдер был госпитализирован и пропустил традиционную пресс-конференцию.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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