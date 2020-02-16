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16 февраля • обновлено в 11:20
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Невероятная развязка: боксер совершил камбэк, нокаутировав соперника на последней секунде

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Американский боксер Абель Рамос проигрывал бой соотечественнику Брайанту Перрелле, но сумел найти в себе силы на последний рывок и нокаутировал соперника за несколько секунд до конца.

Как сообщает информагентство vringe, Перелла владел инициативой большую часть поединка, сделав ставку на умный бокс и умело подстраиваясь под изменения в тактике соперника. Несмотря на несколько качественных вспышек в действиях Рамоса, казалось, что бой находится под контролем его соотечественника, который выглядел свежее.

Брайант Перелла против Абеля Рамоса

Брайант Перелла против Абеля Рамоса

Boxing Scene

В десятом раунде поединка Перрелла попытался добить оппонента, но нарвался на мощный апперкот, который уложил его на ринг за полминуты до окончания боя. Он сумел подняться, но уже через несколько секунд вновь оказался на канвасе. Судья оценил состояние боксера и принял решение отдать Рамосу победу нокаутом за несколько мгновений до финального гонга.

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Место
США
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