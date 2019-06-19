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Непобедимый украинский боксер победил кровавым нокаутом: появилось видео

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Небитый украинский супертяжеловес Александр Захожий (12-0, 10 КО) нокаутировал 30-летнего Срдана Говедарицу (7-8, 6 КО).

Бой на вертолетной площадке КВЦ "Парковый" в Киеве прошел 16 июня, но официальный транслятор опубликовал видео лишь спустя три дня.

Во втором раунде 25-летний уроженец Запорожья зажал боснийца в угол и мощнейшим ударом послал того в нокаут, разбив нос.

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Отметим, что эта встреча прошла в андеркарте поединка за титул чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артема Далакяна(18-0, 13 КО) против представителя Таиланда Саравута Таворнхама (20-1, 15 КО).

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Персона
Александр Захожий
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