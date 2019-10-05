Непобедимый украинский боксер убийственным нокаутом отправил соперника в больницу

Известный украинский боксер Дмитрий Митрофанов (7-0-1, 5 КО) эффектно победил Новака Радуловича (9-5-1, 4 КО) из Сербии, добыв 7-ю победу на профессиональном ринге.

Поединок в среднем весе на арене "Терминал" в Броварах завершился жестким нокаутом в 4-м раунде.

29-летний уроженец Чернигова владел с первых минут завладел инициативой, часто прижимая соперника к канатам и обрабатывая мощными сериями. После одной из таких серий серб попытался отступить, но пропустил убийственный левый боковой.

После падения на ринг Радулович так и не смог подняться и его прямо на носилках унесли с ринга в машину скорой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 августа Митрофанов победил техническим нокаутом Рафала Яцкевича (50-23-2, 22 КО) из Польши, добыв 6-ю победу на профессиональном ринге.

21 апреля на вечере бокса в Киеве. 29-летний уроженец Чернигова брутально нокаутировал Хорхе Вальехо (7-6, 3 КО).

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