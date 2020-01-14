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14 января • обновлено в 18:28
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Раскрыто отношение к Усику в России

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Российский чемпион мира WBA regular в полусреднем весе Александр Беспутин (14-0, 9 КО) признался, что Александр Усик (17-0, 13 КО) вызывает восторг среди всех болельщиков РФ.

"Усик – простой парень. У него жизненные приоритеты – добиться ментальных достижений, а ринг позволяет ему их прославлять. Например, вера и любовь к Богу, правильное отношение к жизни. За счет его достижений люди к нему прислушиваются. Саша понимает цену вопроса, помнит свой путь, поэтому ему сложно зазнаться. Я не знаю, кто бы к нему плохо относился в России. Я не понимаю, как нему можно плохо относиться", – цитирует Беспутина агентство РИА Новости.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заявил, что в своем следующем поединке не собирается драться с победителем боя-реванша Руис – Джошуа.

27 октября Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне.

13 октября Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Александр Беспутин Александр Усик
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