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1 января • обновлено в 22:15
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Названо неожиданное место боя Ломаченко - Лопес

Названо неожиданное место боя Ломаченко - Лопес
Поединок запланирован на весну этого года
1.5т Читать материал на украинском

Бой за звание абсолютного чемпиона мира между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем титула по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) может пройти в Саудовской Аравии.

"Ломаченко дерется с Лопесом. Считайте, сделка закрыта. Осталось только решить вопрос с местом проведения боя. У нас есть два предложения из Нью-Йорка: Madison Square Garden против Barclays Center. А ещё у нас есть предложение из Саудовской Аравии. По поводу даты... Бой состоится в апреле. В худшем случае, в мае, если мы всё же согласимся сделать поединок в Саудовской Аравии. Раньше никак, ведь мусульмане будут праздновать Рамадан (до 23 мая)". , — цитирует Vringe главу Top Rank Боба Арума со ссылкой на Boxing Scene.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ломаченко считается явным фаворитом боя с американским проспектом Теофимо Лопесом.

Аналитики уже сейчас определили шансы соперников на победу, а букмекеры начали принимать ставки на бой.

Напомним, Теофимо Лопес сенсационно нокаутировал Ричарда Комми из Ганы во втором раунде и завоевал чемпионский пояс в легком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес заставил подняться Василия Ломаченко в ринг после победы над Ричардом Комми. Промоутер боксеров Боб Арум уже сделал официальное объявление будущего поединка украинца и американца.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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