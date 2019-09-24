"На протяжении всей жизни слышу..." Усик мощно ответил критикам

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не слушает тех, кто сомневается в его способности выступать в супертяжелой весовой категории.

Александр Усик instagram.com/usykaa

"Мне многие говорят: "Тебе не стоит идти туда, ты не природный супертяж. Ты маленький. У тебя ничего не получится". На протяжении всей своей жизни я слышу от многих людей, что у меня ничего не получится. Но не получается только у тех, кто не пытается. Не буду слушать тех, кто говорит: "Не делай этого". А наоборот, буду делать, и у меня обязательно получится. Потому что я в это верю" — отметил Александр Усик в интервью Matchroom Boxing.

🗣 "I will definitely succeed, because I believe in it."



We spent time in camp with @usykaa ahead of his long-awaited Heavyweight debut on Oct 12 - full interview released on our YouTube channel tomorrow 👀 #UsykSpong



⏰ 10am ET / 3pm BST

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Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября Александр Усик проведет дебютный поединок в супертяжелом весе. Его соперником будет нидерландский боксер Тайрон Спонг. В профессиональном боксе 33-летний Спонг провел 14 поединков и все выиграл (13 нокаутом).

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