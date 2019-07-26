"Мое беспокойство": Белью откровенно высказался об Усике

Британский экс-чемпион мира Тони Белью назвал физические данные Александра Усика главной проблемой для украинца в супертяжелом весе.

При этом бывший соперник украинца отметил невероятные умения нашего соотечественника.

Тони Белью и Александр Усик

"С точки зрения мастерства Усик на голову выше большинства других парней. Тайсон Фьюри обладает большим мастерством, но я думаю, что Усик может быть немного лучше обучен. Мое единственное беспокойство – его размер. Большие парни будут проблемой. Они могут ударить. Если вы сравните его с кем-то вроде Деонтея Уайлдера, вам нужно задаться вопросом, что будет, когда Уайлдер нанесет свой удар. Но Усик является хороши дополнением к хевивейту", – приводит слова Белью World Boxing News.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тони Белью пришел в восторг от встречи с Александром Усиком в Лондоне во время вечера бокса в Лондоне.

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