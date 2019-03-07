"Махинации провели": соперник Усика наехал на боксера из команды Путина

Россиянин Мурат Гассиев обвинил в махинациях своего земляка Дениса Лебедева. Соперник украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии в 2016 году победил боксера из Putin Team.

По словам Гассиева, изначально на кону поединка должны были стоять оба титула Лебедева, однако после победы он получил не все награды.

"Я вроде знаю, что у меня бой за титул чемпиона мира, потом время проходит, уже месяц после боя и кто-то говорит мне: “А где твой второй пояс WBA?” Я реально не знал, что я за два пояса должен был драться. Оказалось, что они какие-то там махинации провели", - цитирует Гассиева VRinge.

Денис Лебедев - Мурат Гассиев vsenabox.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев ведет переговоры с онлайн-стриммингом DAZN. Российский боксер может перейти в супертяжелый вес.

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