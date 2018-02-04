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"Заслуживает уважения": лучший боксер мира после награждения в Сочи поздравил Украину

3.1тЧитать новость на украинском

Полтавчанин Александр Хижняк, который накануне был признан лучшим боксером мира независимо от весовых категорий в 2017 году, после торжественного мероприятия в Сочи поздравил всех в Украине.

"Хочу поздравить всех нас с очередной победой, которая снова едет к нам на Родину, на нашу родную землю. Еще недавно была награда лучшего боксера чемпионата мира, сегодня - награда лучшему боксеру независимо от весовой категории. Поздравляю всех нас, чрезвычайно приятно, эмоции переполняют, потому что это великая награда, которая заслуживает уважения", - заявил Хижняк.

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Боксер поблагодарил отца и тренера, президента Федерации бокса Украины и отметил, что не собирается переходить в профессиональный бокс.

"Был решен вопрос по ОИ-2020. Переход в профи совершенно не обсуждается. Мы готовимся целенаправленно к "золоту" Олимпиады. Европейские первенства показали, что возможно выиграть и Игры. Я всех поздравляю, очень приятно, что эта награда едет в Украину", - заявил спортсмен.

Напомним, что Хижняк выиграл чемпионат Украины U-22, взрослый чемпионат Украины, чемпионат Европы U-22, взрослый чемпионат Европы и чемпионат мира в категории до 75 кг, а также получил награду, как лучший боксер мирового первенства вне зависимости от весовой категории.

Персона
Александр Хижняк
Место
РоссияСочи
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